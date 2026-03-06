◆オープン戦阪神―ソフトバンク（６日・甲子園）ソフトバンクは７回からヘルナンデスが３番手で登板。１死から高寺に右前安打、熊谷に四球を与えると、中川の中前適時打で失点。さらに１死一、二塁から連続暴投で２失点目。なおも１死三塁から元山の左犠飛で、この回３点目を与えると、続く植田に四球。さらに小幡に左前安打を許したところで、小久保裕紀監督が交代を告げた。助っ人左腕はマウンドでイライラを抑えられない姿