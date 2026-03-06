南極観測船「しらせ」の近くには、ぽつぽつと氷山が浮いていた＝6日、東南極のトッテン氷河沖（南極観測隊同行記者）【南極海＝南極観測隊同行記者】南極観測船「しらせ」に乗った第67次南極地域観測隊（青木茂隊長）は6日、東南極のトッテン氷河沖で集中観測を始めた。融解が加速しているとされており、26日まで、約30カ所でそのメカニズムや、生物への影響などを調べる。6日は南緯65度付近の海上で、水温や塩分などを調べる