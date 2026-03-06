2026年の開幕を目前に控えたオーストラリアGPの木曜朝、アストンマーティンのメディアセッションが行なわれた。マネージングテクニカルパートナーのエイドリアン・ニューウェイと、HRC（ホンダ・レーシング）の渡辺康治社長が並んで座り、記者たちの質問に答えていく。その会が中盤に差しかかった頃、ニューウェイが突然、語り始めた。「残念ながらコウジ（渡辺社長）とこの会見の前にきちんと話す機会がなかったが、フェル