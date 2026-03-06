【モデルプレス＝2026/03/06】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古が3月5日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを披露した。【写真】24歳イコラブメンバー「破壊力すごい」美脚際立つミニスカコーデ◆瀧脇笙古、ミニスカコーデ公開過去の投稿で、「今日はgray dayでした！」「最近の流行りはグレーのお洋服です！」とつづり「対面お話し会」でのグレーのコーディネートを