原告の弁護団の会見岡山・北区6日 福島原発の事故で岡山県に避難してきた人たちが国と東京電力に損害賠償を求めている裁判の控訴審で、原告のうち65人が東電と和解しました。 この裁判は、東京電力福島第一原発の事故で福島県から岡山県に避難した107人が国と東京電力に1人当たり1100万円の損害賠償を求めたものです。 2023年の一審判決で岡山地裁は、国の責任は認めず、東電に対しては合わせて3095万円の損害