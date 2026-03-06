防衛装備品の輸出の拡大をめぐり、自民党と日本維新の会の与党は、殺傷能力のある武器の輸出を原則容認するという提言を高市総理に提出しました。日本維新の会前原誠司 安保調査会長「我々としては、節度のあるルールに基づいて輸出をしていくということに変えていくということでありまして、総理もそれについては『全く同意見だ』というお話がございました」現在、日本の防衛装備品は「救難」や「輸送」など戦闘を目的とし