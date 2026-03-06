アイドルグループ「仮面女子」のメンバーで、下半身不随により車椅子生活を送る猪狩ともかさんが、自身のXで強風の事故を心配する投稿をしています。 【写真を見る】【 車椅子アイドル・猪狩ともか 】今月4日の強風に「自分の事故を思い出し」看板崩落の事故に心痛める2018年4月に強風の事故で下半身不随に【 仮面女子 】猪狩さんは今月5日「昨日はとても風が強かったので」「自分の事故を思い出しながら」「同じような事故