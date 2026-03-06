今週は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに、「防災のワンポイント」をお伝えしています。今回ご紹介したいのは、福島大学で災害ボランティアなどの活動を行う学生らが考案した「ぼうさい意識袋」です。袋の中には一般的な防災バッグとかわらない、水や食料などが入っているんですが、なかでも特徴的なものは「トランプ」が入っているんです。これは、実際に東日本大震災で避難を経験した渡部智美さんという学生のアイデアから