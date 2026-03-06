お笑いコンビ、ハライチの岩井勇気（39）が6日、MCを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。ゲストの俳優椎名桔平（61）が出演したドラマ愛を伝えた。番組では椎名が出演した名作ドラマの裏話を披露していた。同局系ドラマ「アンティーク〜西洋骨董洋菓子店〜」にふれると、岩井は「やった！」と喜んだ。ハライチ澤部佑は「岩井さん『アンティーク』大好きで」と紹介。岩井は「この間も再放送やってて、