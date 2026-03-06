俳優の椎名桔平（61）が6日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。2001年に放送された同局系ドラマ「アンティーク〜西洋骨董洋菓子店〜」の裏話を語った。同ドラマには椎名、主演の滝沢秀明氏のほかに、藤木直人、阿部寛、小雪、小西真奈美ら豪華な俳優陣が名を連ねた。椎名は「のちのAKBの方が少女役でお出になってる」と明かした。「少女が亡くなる物語があったんですよ」と紹介すると、同作品のファン