秋田地方気象台は「暴風と高波に関する秋田県気象情報」を午後4時30分に発表しました。沿岸の海上では、発達する低気圧の影響で西よりの暴風となり、大しけとなるでしょう。7日昼前から夜のはじめごろにかけて暴風に警戒し、7日夕方から夜遅くにかけて高波に警戒してください。＜概況＞前線を伴った低気圧が日本海にあって、東へ進んでいます。この低気圧は、発達しながら7日にかけて北日本へ進むでしょう。また、7日には三陸沖で