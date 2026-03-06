気温が徐々に上昇するにつれて、北京は花粉が飛散するシーズンを迎える。北京で春の花粉症の主な原因となるのは木本植物で、ニレ科やヒノキ科、マツ科、ヤナギ科などがある。「気象北京」はヒノキ科の花粉が7日と8日に東城区や西城区、朝陽区、豊台区で飛散し始め、飛散量が徐々に多くなるとして、花粉症の人は前もって対策を講じるようにと注意を呼び掛けた。北京協和病院・中医学科とアレルギー反応科の医師は、「通常、花粉症の