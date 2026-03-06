中国科学院深セン先進技術研究院から3月5日に得た情報によると、同院集積電子・スマートシステム研究所の徐天添チームが、中国医学科学院阜外病院の潘湘斌チームと共同で、心臓の左心房にある左心耳のすべての形状に個別対応可能な磁性流体ロボット（マグネトフリュイド）を開発し、液体を用いた左心耳閉鎖の新たな技術体系を世界で初めて構築したとのことです。この研究成果は、国際学術誌「ネイチャー」に掲載されました。本研究