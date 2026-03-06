第6回WBCが5日から開幕■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は6日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の初戦となるチャイニーズ・タイペイ戦に臨む。午後7時プレーボールの一戦。試合開始5時間以上前から、東京ドームには多くのファンが大挙。SNS上でも驚きが広がった。まさに人、人、人だった。グッズ売り場には長蛇の列でき、購入するまでにかなりの時間を要するほど。