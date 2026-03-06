4児の母でモデル・起業家のMALIA.（43）が5日、自身のインスタグラムを更新。移住先であったドバイから離れたことを報告した。【写真】「パッと動けたのが幸いでした」移住したドバイから離れたことを報告したMALIA.MALIA.は、中東情勢の緊迫化を受け「3月4日Dubaiを離れることに。荷造りはしていたので、パッと動けたのが幸いでした。夜中から明け方にかけて父から何度も連絡があり、国の状況を踏まえて優しく解説をしてくれ