海運会社でつくる日本船主協会は6日、ホルムズ海峡の事実上の封鎖によって海峡奥のペルシャ湾に留め置かれた日本関係船は45隻だと発表した。4日に44隻としていたが、数え間違えたとして訂正した。計上されていなかった船には日本人は乗船しておらず、湾内の日本関係船に乗船している日本人船員は計24人で変わりない。協会は「確認作業を徹底する。深くおわび申し上げる」とのコメントを出した。エネルギー輸送の要衝であるホ