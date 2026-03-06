新潟県は6日、南魚沼市の旅館「五倫荘」で提供された食事を原因とするノロウイルス食中毒が発生したと発表しました。 南魚沼保健所によりますと、3月2日午前8時半頃、患者の家族から保健所に旅館「五倫荘」に宿泊した複数人が胃腸炎症状を呈しているとの連絡がありました。同所が調査した結果、2月25日から28日の間に同旅館に宿泊した31グループ83人のうち、18グループ40人(男性33人、女性7人)が発熱、下痢、吐き気、