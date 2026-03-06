西地区首位の京都は6日、敵地・岡山戦（8日・JFEス）へ向けて城陽市内のサンガタウンで非公開練習を行った。現在3試合連続ゴール中と絶好調のFWラファエル・エリアスは「岡山は戦うチームで、難しい試合になる。最初の1秒からオンにしていく準備をしていく」と気合。J1記録としては残らないものの、3年連続のリーグ4試合連発を見据えた。ここまでの3得点は相手のミスを突いた形だが、本人は「タダで転がってきているとは思って