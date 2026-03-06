三菱ＵＦＪ信託銀行が６日発表したオフィスワーカーの「働きたい街ランキング」で、「丸の内」が３年連続で１位となった。交通の利便性や華やかな街の雰囲気が評価された。２位は「大手町」、３位は「新宿」と続いた。前年調査と比べ、今回は東京駅の東側エリアの人気上昇が目立った。「日本橋」や「八重洲・京橋」が上位に名を連ねた。２月に完成した「トフロムヤエスタワー」など再開発が進んでおり、洗練された街の雰囲気