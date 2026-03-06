修繕が完了した現存最古級の路面電車「京都電気鉄道電車」＝6日午後、京都市左京区平安神宮（京都市左京区）は6日、境内で保管する現存最古級の路面電車「京都電気鉄道電車」の修繕完了を記念する式典を開き、雄姿を取り戻した車両を報道機関に公開した。文化庁によると、国指定重要文化財（重文）の鉄道車両を本格的に修繕した初の事例。見学通路など周辺整備が終わる4月以降、一般公開する予定。平安神宮によると車両は、日