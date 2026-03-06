◆オープン戦オリックス―巨人（６日・京セラドーム大阪）オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が６日、試合前練習に合流した。パートナーとの間に授かった、第１子となる長男の出産立ち会いで２月下旬に離日し、米国に帰国していた来日３年目右腕。２月２５日に無事に誕生し、４日に再来日した。「生まれました。初めて見た瞬間は泣きました」と、感無量の様子だった。首元に「感謝」とタトゥーを入れるほどの親日家