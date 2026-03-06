６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ＷＢＣ連覇を目指す侍ジャパンが１次ラウンドＣ組初戦で台湾と対戦することを特集した。いきなり世界ランキング２位の難敵と激突するランキング１位の日本について、コメンテーターとして出演の野球解説者・デーブ大久保氏は「今日（の試合を）取りましたら（日本は）確実に決勝ラウンドに行きます。今日の試合の前半を皆さん、注目して見てください