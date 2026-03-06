「フォームファクター」とは、コンピュータやマザーボードのサイズ、デザインなどを示す用語をいう。古くは、IBM PC-ATのマザーボードをベースとして、そのバリエーションをフォームファクターと呼んだ。マザーボードのフォームファクターは、電源やケースの形状に条件があり、マザーボードの大きさでケースのサイズ（主に底面積）が決まった。時代が進み、液晶技術や低消費電力のCPUなどの技術開発で、バッテリ駆動可能なコンピュ