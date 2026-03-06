ボクシングＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ（５月２日、東京ドーム）で、同級４位で元世界４階級制覇王者・井岡一翔（３６＝志成）が王者・井上拓真（３０＝大橋）に挑むことが６日、発表された。日本男子初の世界５階級制覇を目指す井岡は、昨年大みそかのバンタム級転向初戦で、マイケル・オルドスゴイッティ（ベネズエラ）に４ラウンドＫＯ勝利を収めた。この日、都内で行われた会見で「このような素晴らしい興行で、