◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパン・近藤健介外野手（３２）が初戦の台湾戦へ意気込みを語った。２４年のプレミア１２の決勝で敗れた相手との“リベンジマッチ”となるが「プレミア１２の決勝戦も見ていましたし、ここ最近、日本に来る選手のレベルも高い」と警戒した。２大会連続の主将を任された近藤は「初回の先制点」が試合の流れを左右するキーポイントに挙げつつ、「そこに貢献でき