開幕戦に昨夏覇者が登場する。第９８回選抜高等学校野球大会の第１日第１試合は、昨夏Ｖの沖縄尚学―帝京（東京）に決まった。昨年の選手権大会で沖縄尚学は、当時２年生だった最速１５０キロ左腕・末吉良丞投手（３年）、右腕・新垣有絃投手（３年）の?二枚看板?を軸に頂点に駆け上がった。比嘉公也監督（４４）は、連覇がかかる今大会に向けても「去年経験した２人のピッチャーがバックを安心させるような試合展開にしてくれ