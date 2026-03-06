第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。春夏合わせ４季連続の甲子園出場となる花巻東（岩手）は初戦で智弁学園（奈良）と対戦する。聖地で智弁学園との対戦は佐々木麟太郎（現スタンフォード大）を擁した２０２３年夏以来となる。抽選結果を受けて、佐々木洋監督は「智弁さんの横（対戦相手）が空いていて、『あそこだけ引かなければいいな。大丈夫かな』と思って