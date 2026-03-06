レバウェルは、3月8日の「国際女性デー」にあわせて全国の現役女性看護職員486名を対象にした「女性看護師の自立と働き方に関する実態調査」を実施し、その結果を発表した。この調査では、回答者の約8割が看護師を「自立しやすい職業」と捉えている一方、子どもに看護師を勧めたい人は約2割にとどまり、心身の負担が次世代への推奨をためらわせる要因となっていることが明らかになった。 女性看護師の自立と働き方に関する実態調査