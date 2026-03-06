ＦＣ東京は６日、小平グラウンドで７日のホーム・横浜ＦＭ戦（ＭＵＦＧ国立）に向けて非公開で調整した。前節は柏に０―２で敗れて今季初黒星。東の６位からの浮上を目指し、仕切り直しの一戦に向かう。＊＊＊松橋力蔵監督は今週の練習で選手たちに向け「もう一度自分たちの目標を伝えた。『みんなで優勝しよう』と。再確認して入った」と話した。相手の横浜ＦＭは開幕３連敗後、前節、東京Ｖを相手に初勝利を