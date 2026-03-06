ほおや目もと、フェイスラインのたるみ。「年だからしかたない」とあきらめていませんか？じつは、顔の筋肉を正しくほぐして引き上げることで、印象は変えられます。骨格矯正に詳しい山口良純先生に教わる、1日ほぼ5分でOKの「顔筋リフト」。まずは基本の〈側頭筋・咬筋〉マッサージから始めてみましょう。〈顔筋リフト〉基本マッサージのやり方側頭筋をほぐして顔全体をリフトアップ側頭筋には顔全体を引き上げる働きがありますが