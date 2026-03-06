鹿児島大学できょう6日、前期日程の入学試験の合格発表があり、キャンパスには喜びの声が響きました。 午前10時、鹿児島大学の郡元キャンパスでは、9つの学部の合格者1376人の受験番号がはり出されました。 （医学部に合格）「合格した瞬間、一緒に発表を見た友だちのところに行って、うれし涙がこぼれてきた」 親と一緒に見に来た受験生も… （教育学部に合格）「自分が弱っている時に一番話を聞いてくれて、気持ちの面であた