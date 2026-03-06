スライペン・オランダ中銀総裁 インフレ目標を下回る場合と同様に、わずかな目標超過も許容できる 金融政策の見通しについて、自身の見解を劇的に変えることはしていない 我々は依然として良好な状況にある 2021年から2022年にかけての教訓は得ているが、当時の状況と現在を比較することは完全には妥当ではない FRBに金準備を預けていることに不安はなく、FRBのスワップライン（通貨交換協定）も信頼している