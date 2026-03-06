メインシナリオ・・・3日から断続的に昨年来の高値を更新しており、上値指向が強まっている。5日に2024年7月17日以来の高値水準となる115.72円まで一時上昇しており、2024年7月15日の高値116.06円を上抜けば、2024年7月12日の高値116.97円を試す可能性がある。さらに上昇するようなら、2024年7月10日の高値118.87円が上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の転換線の114.28円を下抜けば、基準線の113.75円や