メインシナリオ・・・買い優勢、158円の攻防に注目。21日線は上昇し、現値は同線の上に位置している。現状、上昇トレンドにある。目先のポイントは、3日から続いている158.00の攻防になる。158円台乗せとなれば、ボリンジャーバンド(θ＝21）の+2σがある158.64や節目の159.00が視野に入る。159円台に突入するようなら、1月23日の高値159.23や2024年7月12日と2026年1月14日高値がある159.45、さらには160.00の大台を試すこと