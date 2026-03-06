メインシナリオ…高値圏から値を崩している。5日線に上値を抑えられており、一段と下値を探る展開が見込まれる。その場合の最初のポイントは、一目均衡表の雲の下限の9.418となる。ここ抜けてくると、3月3日の安値9.412、100日線の9.353、2025年12月25日の安値9.259、2025年12月11日の安値9.167などがターゲットとなりそうだ。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、5日線の9.578、基準線の9.653、一目均衡表の雲の上限の