俳優の藤山直美と高畑淳子が６日、大阪市内で舞台「おだまり、お辰！」（５月１０〜３１日、大阪・新歌舞伎座、６月１２〜２１日、東京・明治座）の制作発表会見に登場した。この日は柄本明、ベンガル、吉田栄作、岡本圭人も会見に出席。藤山はそうそうたる共演陣を見渡し、「共演というよりも生存確認というか、そういうような状況でして。一番大事なことは楽日に全員が元気で生きているかどうかですね」と、報道陣を笑わせる