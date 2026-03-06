日本代表「侍ジャパン」の近藤健介外野手（32）が6日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の初戦・台湾戦前の公式会見に出席した。宮崎事前合宿からのチームの雰囲気を問われ「前回と同じ顔ぶれも多いですし、宮崎からここに来るまでのチームワークとしてはかなり楽しくできてきた。前回同様、最後、最高にチームとなって終われるようにがんばりたい」と連覇へ自信を見せた。今回のチームでは自身が出塁して、