俳優の内山理名（44）が、我が子の写る写真を公開し、反響を呼んでいる。【映像】内山理名、我が子の写真や夫・吉田栄作への愛妻弁当2021年11月、俳優の吉田栄作（57）と結婚し、2025年9月に第1子の出産を報告していた内山。これまでInstagramでは、子どもの写真をはじめ、夫のために作った愛妻弁当や家族で囲んだお正月の食卓の様子など、日常について発信してきた。内山理名、我が子の写る写真を公開2026年3月5日は、「最