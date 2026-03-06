TBS日比麻音子（ひび・まおこ）アナウンサー（32）が6日、金曜メインキャスターを務める報道番組「Nスタ」に生出演。ロングヘアをバッサリ切ったおしゃれなニューヘアスタイルで登場した。冒頭のトークで、長かった髪が短くなった日々アナは「今日は昨日より寒さが和らいで、私たちの装いも春めいてきましたね」と話した。そして隣の山内あゆアナが「そして日々さん、髪を切ってさわやかになりましたね」とますます際立つ美貌に言