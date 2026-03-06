女優の神野三鈴（60）が6日、インスタグラムを更新。日本国憲法への思いをつづった。神野は、日本国憲法の前文にある「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という平和的生存権を定めた一節を記載し、「私達は素晴らしい憲法に守られている」と言及。「憲法は国の体をつくるものではなく政府が暴走した場合も憲法に違反したら取り締まることができる