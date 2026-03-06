【第132話】 3月6日公開 □第132話「広島お好み焼きの流儀」を読む 【拡大画像へ】 双葉社は3月6日、塚原洋一氏（漫画）と臼井儀人氏（キャラクター原作）によるマンガ「野原ひろし 昼メシの流儀」第132話「広島お好み焼きの流儀」をwebアクションにて無料公開した。 今回は広島お好み焼きの店に入ったひろし。この店の店長には、言ってはいけないNGワードが存在し、ひろしが