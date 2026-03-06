7日の県内は強風が見込まれ、列車に運休や遅れが発生する可能性があります。JR秋田支社は、7日の列車の運行計画と見通しを発表しました。羽越線と五能線で昼ごろから最終列車にかけて、運休や遅れが発生する見通しです。＜3月7日の列車運行計画と見通し＞羽越線新屋－吹浦（山形）昼ごろから最終列車まで運休や遅れが発生する可能性15時ごろから18時ごろまで列車の運転をとりやめ