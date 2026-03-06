日本サッカー協会(JFA)は6日、アルゼンチン遠征を行うU-17日本代表メンバーを発表した。同代表は16日にU-17チリ代表、20日にU-17アルゼンチン代表と国際親善試合を行うほか、ボカ・ジュニアーズユースとのトレーニングマッチも実施する。▽GK1 大下幸誠(鹿島アントラーズユース)12 長井京志郎(ロアッソ熊本ユース)▽DF16 森井莉人(サンフレッチェ広島F.Cユース)13 エゼモクェチメヅェ海 (セレッソ大阪U-18)4 倉橋幸暉(鹿島アン