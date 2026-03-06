B1東地区の千葉ジェッツは3月6日、短期契約をしていたクエンティン・ミロラ・ブラウンをシーズン終了までの契約に延長することを発表した。 アメリカ出身で、フィリピンとアメリカの2つの国籍を持つブラウンは、現在25歳で208センチ111キロの体格を誇るパワーフォワード兼センター。NCAAディビジョン1のライス大学、ヴァンダービルト大学、シタデル大学で経験を積み、フィリピン大学を卒業後