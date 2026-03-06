６日の東京株式市場で日経平均株価は続伸。中東情勢の緊迫化による原油高が警戒されたが、売り一巡後は買いが優勢となりプラス圏に切り返した。 大引けの日経平均株価は前日比３４２円７８銭高の５万５６２０円８４銭。プライム市場の売買高概算は２３億５１８６万株。売買代金概算は７兆３６０３億円となった。値上がり銘柄数は７５７と全体の約４７％、値下がり銘柄数は７８７、変わらずは５１銘柄だった。 前日の米