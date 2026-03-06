日精樹脂工業がこの日の取引終了後に、自社株２４３万５６５５株（消却前発行済み株数の１０．９３％）を３月１０日付で消却すると発表した。消却後の発行済み株数は１９８３万６３４５株となる。 出所：MINKABU PRESS