きょう（6日）午後3時15分ごろ、岡山県倉敷市林で、「何かわからないが黒い煙が出ていて建物に燃え移りそう」と消防に通報がありました。 【写真を見る】倉敷市林で建物火災消火活動中けが人の情報はいまのところなし【岡山】 消防車7台が駆けつけ、現在消火にあたっています。これまでにけが人の情報は入っていません。