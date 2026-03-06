柏レイソルは6日、東京国際大からFW古谷柊介の27年入団が内定したと発表した。26年特別指定選手の承認も受けており、同じく27年入団内定の中央大DF常藤奏とともにJリーグの選手登録も完了している。背番号は古谷が30、常藤が55。柏がまたも大学生の有望株獲得に成功した。古谷は日体大柏高から東京国際大に進学。サイドからFWまで攻撃的ポジションをハイレベルにこなす選手で、05年1月26日の早生まれのため、ロサンゼルス五輪