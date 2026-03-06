札幌市内３８００キロを対象に実施されている生活道路の「緊急排雪」について、市は３月７日で作業が完了する見通しになったと発表しました。札幌市はこの冬の大雪をうけ、２月２日から初めて、交通量の多い生活道路を優先的に緊急排雪を進めてきました。対象は３８００キロで、市によりますと当初、２月までに市内全域の排雪を終える予定でしたが、１週間ほど遅れ、緊急排雪は７日で完了する見通しです。今後は緊急排雪が実施され