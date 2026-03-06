国土交通省は国内航空の適正な競争を促すため、今年6月から国内の航空路線の運賃をモニタリングする方針を示しました。航空各社の国内線は、コロナ禍以降のビジネス需要の減少や燃料費などが高騰している影響で収支が悪化していて、国土交通省は有識者会議を開き、路線の維持に向けた議論を行っています。きょう開かれた4回目の会議で国土交通省は、今年6月から国内の航空路線の運賃をモニタリングする方針を示しました。各航空会